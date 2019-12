Le Fonds Monétaire International reçu à Beit Salam

Une forte délégation du Fonds Monétaire International a été reçu par le Président de la République Mr Azali Assoumani, à Beit Salam ce mercredi 18 décembre 2019 peu avant le Conseil des Ministres.

Mr Hans Weisfeld Chef de Mission pour l’Afrique s’est d’abord félicité de l’accueil qui lui a été réservé et de la qualité des discussions entre sa délégation et les autorités comoriennes. Il a salué les efforts du gouvernement comorien, notamment la très grande amélioration dans la fourniture d’électricité, l’orthodoxie financière et le réalisme dans la construction de la Loi de Finances 2020.

Il a enfin noté 3 défis qu’il va falloir relever pour mettre réellement les Comores sur cette dynamique de croissance et de l’émergence. Il faut des réformes profondes d’abord dans la justice, l’application et le respect de la loi, puis la fonction publique avec des insuffisances de compétences et un fort absentéisme et enfin dans les recettes fiscales avec notamment l’élargissement de l’assiette.

Pour sa part le Président de la République a saisi l’occasion pour d’abord remercier le FMI pour sa mobilisation constante dans le développement des Comores. Le Président de la République s’est dit parfaitement conscient des énormes défis qu’il y a à relever pour faire des Comores un pays économiquement dynamique.

«Les Comoriens se sont appropriés la vision de l’émergence. Cela veut dire que nous rentrons dans une logique de développement économique. Maintenant, il s’agit pour nous d’instaurer la culture de l’excellence pour pouvoir relever les défis et faire face sérieusement à notre appartenance à ces marchés communs dans lesquels nous sommes membres, tels que la SADEC, le COMESA et la Zone de Libre Echange Africaine» a conclu le Président de la République.

Beit-salam