Le Fonds saoudien annonce un projet de centre de transfusion sanguine

Une mission du Fonds saoudien pour le développement (Fsd) séjourne depuis hier à Moroni. Elle vient d’annoncer deux nouveaux projets au profit de l’Union des Comores. Le premier projet concerne la construction d’un grand centre de transfusion sanguine pour un montant de 2,5 millions de dollars (875 millions de francs comoriens environ). L’autre projet consiste à construire un nouveau bâtiment devant servir de siège du Muftorat de la République et du département des Affaires islamiques en Union des Comores. «Le coût total du deuxième projet est en cours d’évaluation», a souligné un cadre comorien proche du dossier.

Une citerne de stockage à Moroni

«Ces nouvelles initiatives marquent l’engagement du Fonds saoudien aux Comores qui a financé d’importants projets de développement dans les îles», d’après le chef de la mission, Ibrahim Ben Mohamed Turqui. «Le Fonds saoudien pour le développement et le gouvernement comorien travaillent ensemble depuis longtemps pour remodeler le paysage social et économique du pays d’une manière positive», a-t-il déclaré avant de préciser que «nous espérons que les nouveaux projets fourniront au peuple comorien la possibilité non seulement d’améliorer son avenir mais aussi l’avenir de ses communautés». Au cours de son séjour aux Comores, la mission du Fonds saoudien devrait faire le suivi des projets en cours dans le secteur éducatif. Il s’agit du projet de construction de dix écoles dans les îles et le projet de construction d’une citerne de stockage devant renforcer les capacités de distribution de l’eau dans la capitale Moroni et ses environs pour un montant estimé à 5 millions de dollars (1 milliard 750 millions de francs comoriens).

Le chef de la mission devrait se rendre aujourd’hui à Ndzuani pour assister à la cérémonie d’inauguration de la route Dindri-Lingoni, prévue demain mercredi en présence du chef de l’Etat, Azali Assoumani. L’ouvrage a été financé par le Fonds saoudien avec comme ambition de désenclaver la région et stimuler les activités économiques de la zone. La mission saoudienne a, par ailleurs, annoncé la mobilisation d’importants fonds pour soutenir des projets stratégiques dans les secteurs de l’eau, de l’électricité et des infrastructures routières et aéroportuaires. Créé en 1974 par le gouvernement du royaume d’Arabie saoudite, le Fonds saoudien pour le développement (Fsd) est une institution financière, basée à Riyad, qui accompagne des projets de développement dans 41 pays africains et 25 pays asiatiques. Le Fonds saoudien assure également la promotion des activités stratégiques dont le commerce et l’importation des produits pétroliers, à travers des facilités financières dont le but est d’améliorer les conditions de vie des populations des pays partenaires.

Abdallah Said Ali / Alwatwan