Le football féminin à l’honneur, à la maison de la fédération

C’est sous un soleil plombant que, la cérémonie de remise de matériel a eu lieu en faveur des clubs féminins.

Composés de chaussures, maillots, chaussettes, des ballons et autres protéges tibia. Ces lots sont distribués aux 8 clubs féminins de Ngazidja pour leur permettre de mieux entamer le championnat qui doit débuter en principe le 10 janvier prochain. La cérémonie a eu lieu en présence des membres du CoNor, du conseiller chargé des sports a la présidence de l’union, Mohamed Mbechezi membre de l’équipe de communication à la présidence, des membres de la ligue ainsi que des dirigeants et capitaines des clubs concernés.

La présidente Kanizat a émis son souhait de voir le Football féminin émergé pour atteindre le niveau de son homologue masculin. Et de rappeler que si l’équipe nationale féminine n’est pas encore au niveau des Coelachantes masculin, ça ne saurait tarder. Cette optimisme est renforcé par le dernier classement FIFA, qui classe les Comores aux 130 places, faisant un bon de 17 places. Ce classement place les Comores devant Madagascar(132)et Maurice, une performance quand on connaît l’expérience de ces deux pays dans le foot féminin.

Ahmed Roukiat chargée de football féminin à la ligue de Ngazidja a tenu à remercier le CoNor pour ses efforts inlassables à accompagner le football des femmes. Ces matériaux ne doivent pas être gaspillés initialement mais, doivent servir les actrices du foot féminin à t-elle conclut.

Voici la liste des 8 clubs féminins qui ont bénéficié de ces matériaux :

– Volcan Club

– Ngaya Club

– Chuwani Club

– Itsandra Club

– Djongwe Club

– Olympique de Moroni

– Panasco Male

– Enfants du Nord Batsa

Ahmed Said Badraoui

