Le geste de reconnaissance de Mayotte française par le ministre des affaires étrangères

Les actes sont plus importants que les paroles. Le ministre des affaires étrangères Dhulkamal a commis l’irréparable. Aucun ministre d’un gouvernement depuis l’Indépendance n’avait fait ce que Dhulkamal a fait. C’est un geste de reconnaissance de Mayotte comme une île française et non comorienne.

Le ministre des affaires étrangères des Comores Dhulkamal a passé 2 heures à Mayotte dans le salon vip de l‘aéroport International de Dzaoudzi-Pamandzi. Les faits se sont déroulés ce mardi 22 décembre, Dhulkamal a quitté Moroni vers Mayotte abord d’un avion d’AB Aviation avec un passeport diplomatique et il a utilisé son passeport français à Mayotte. Après 2 heures à Mayotte, il a ensuite pris le vol CORSAIR SS773 pour un départ vers la Réunion pour rendre visite à sa famille. Le ministre des affaires étrangères doit également se rendre au Burkina Faso en passant par Paris.

