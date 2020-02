Le GIABA a été reçu à Beit Salam

Le Groupe Interministériel d’Action contre le Blanchiment d’Argent conduit par son Directeur Général Mr Kimelabalou ABA, a été reçu par le Président de la République Azali Assoumani, ce 28 février 2020 à Beit Salam.

Mr ABA a d’abord félicité le Président de la République pour les efforts constatés par les institutions financières internationales notamment dans la lutte contre le blanchiment.

Le but de cette visite est de voir avec les autorités comoriennes dans quelles mesures les Comores peuvent se mettre en phase avec les standards internationaux de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. Il s’agit donc d’initier une série de reformes notamment du code pénal, de lutter contre la corruption, de définir une stratégie des Comores de lutte contre le blanchement, et renforcer le service de renseignements financiers des Comores. Et une évaluation de ces réformes sera faite en 2022.

Le Président de la République a insisté sur la nécessité de protéger les Comores qui en réalité sont victimes, plutôt qu’acteurs du blanchiment d’argent. « Nous assumerons notre part de responsabilité dans la lutte contre le terrorisme et le blanchement d’argent, mais nous avons besoin de l’expertise du GIABA pour avoir des résultats probants, et faire face à cette force financière illicite » a dit le Président de la République.

