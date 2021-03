 » le gouvernement a peur de moi », Djibrile menace de faire la politique

Le prédicateur Said Mohamed Djibrile ne compte pas se plier aux exigences du gouvernement comorien. Hier soir, il a annoncé qu’il continuerait à aider les plus démunies même si les représentants de l’association Air Darassa ont peur d’être emprisonnés: » Nous continuerons à mener nos actions même si au péril de ma vie. Le lundi, nous envoyerons de l’argent à un handicapé, une femme brûlée et à d’autres personnes nécessiteuses. Si nos représentants ont peu d’être emprisonnés, les bénéficiaires se filmeront eux-mêmes une fois qu’ils auraient reçu l’argent et m’envoyeront pour la diffusion. Nous sommes une association apolitique. Mais s’ils nous bloquent partout, nous seront obligés de faire la politique pour défendre nos intérêts qui ne sont autres que la religion musulmane et les aides aux personnes nécessiteuses » Djibrile dans une vidéo hier soir sur sa page Facebook