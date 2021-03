Le gouvernement annonce la création prochainement de 523000 emplois

Encore une promesse. Le ministre en charge de l’emploi, de la jeunesse et du sport a procédé à une signature d’une contention de réinsertion et de financement avec le directeur adjoint de l’agence française de développement ( AFD ). Ce projet est évalué à hauteur de 280 millions de francs comoriens. Il concerne l’agriculture, la pêche et d’autres projets artisanaux.

Si la cérémonie a réuni beaucoup de membres du régime et d’autres personnalités, aucune date concrète n’a été annoncée. Le ministère de l’emploi Nourdine Ben Ahmed a tout simplement expliqué que ce projet entre dans le cadre de l’émergence, notamment le projet Facilité Emploi