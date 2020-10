Le gouvernement autorise la reprise des grandes mariages sous conditions

Le gouvernement autorise indirectement la reprise des grands mariages dans l’ensemble du territoire nationale. Aucun jour ne passe sans que les membres du gouvernement et le chef de l’État réussissent des centaines de personnes dans des cérémonies inutiles dans les différentes régions des Comores.

Ce qui enfreint l’arrêté signé par le ministre de l’économie-coordinateur des actions politiques et de la communication du Coronavirus aux Comores interdisant les rassemblements de plus de 50 de personnes. Interrogé sur cette question, Houmedi Msaidié a répondu qu’une fois que les participants d’une cérémonie portent les masques, leur nombre ne sera pas un problème : » même plus de 3000 personnes, l’essentiel c’est de porter le masque « . Ce qui explique que les grands mariages peuvent se tenir mais les participants doivent porter des masques.