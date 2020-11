Le gouvernement comorien chercherait à se réconcilier avec le Qatar, selon Houmedi Msaidé

« Le regret ne vient qu’après « . 3 ans après la rupture diplomatique brusque et irréfléchie entre les Comores et le Qatar, le gouvernement comorien songe de nouveau à se rallier d’un des pays les plus puissants en matière d’investissement. C’est dans le compte rendu du conseil des ministres de cet après-midi que le porte-parole du gouvernement Houmedi Msaidé l’a révélé après avoir été interrogé sur les informations fallacieuses publiées sur des blog proche du pouvoir indiquant que l’avocat de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et Dr Karihila s’unifieraient avec le Qatar et la Turquie pour faire tomber Azali », le porte-parole du gouvernement.

« D’abord, nous n’avons pas un problème avec la Turquie. Nous n’allons pas enquêter sur ça. Seul le Qatar avons un problème avec eux mais nous cherchons à se réconcilier avec eux » Houmedi Msaidé.