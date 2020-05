Le gouvernement comrien est piégé par Macron, selon Moustoifa Said Cheick

Dans une interview réalisée par Fcbk fm, le leader de l’opposition Moustoifa Said Cheick revient sur la gestion du gouvernement. Selon lui, Azali est tombé dans le piège du président Français Emmanuel Macron : » le gouvernement empêche les bateaux de se rendre à Mayotte mais les autorités françaises et mahoraises l’empêchent pas les vedettes qui se rendent à Anjouan et à Ngazidja. Pourtant, la situation du COVID-19 est compliquée à Mayotte. Azali devrait demander aux autorités françaises d’empêcher les vedettes qui se rendent dans les autres îles. Il ne l’a pas fait et se contente de l’enveloppe de 150 millions « .

Il a regretté également le fait que des personnalités qui ont servi notre pays pendant des années n’ont pas été rendues hommage après leurs disparutions.