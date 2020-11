Le gouvernement débloque 750 millions pour la filière vanille et le transport en commun

Le mercredi 28 octobre, le gouvernement comorien a signé deux conventions pour appuyer les secteurs de la vanille et des transporteurs routiers à hauteur de 750 millions de nos francs pour faire face à la crise liée à la Covid-19.

750 millions de francs comoriens est la somme que le gouvernement comorien vient d’accorder à titre de subvention d’appui au secteur de la vanille et à celui des transports en commun. 300 millions sont accordés à la filière vanille et plus 450 millions consentis aux transports en commun à travers une suspension de la vignette automobile 2020. Ces deux conventions de soutien financier ont été signées entre le ministre des Finances et du Secteur bancaire, l’Union des Meck, la Banque de Développement des Comores (BDC), l’Union des Sanduk d’une part et d autre part, le ministre et le Syndicat national des transporteurs (Usukani Wa Masiwa).

En ce qui concerne le protocole d’accord avec le Réseau des Meck, la BDC, l’Union Régionale des Sanduk d’Anjouan, l’Office National de la Vanille (ONAV), et la Banque Centrale des Comores (BCC), le chef de l’Etat laisse croire que cette signature est une étape importante puisque elle vise à concrétiser et formaliser la décision prise par le Gouvernement, d’accorder une aide d’urgence, sous forme de subvention, à hauteur de 300.000.000 de francs comoriens aux intervenants dans le secteur vanille pour leur permettre de faire face à leurs obligations auprès des banques. Ce geste est destiné, d’après Azali Assoumani à « porter secours au secteur de la vanille, fortement marqué par la grave crise qu’il traverse, liée non seulement aux nombreuses créances en souffrance auprès des institutions bancaires, aux problèmes de la dernière campagne vanille, impactée par la crise de la COVID-19, mais aussi aux importants stocks invendus et aux dettes des préparateurs envers les particuliers ». Pour le ministre, cette convention va permettre de prendre en charge 45% du total des créances des préparateurs de vanille auprès des institutions financières. En s’adressant au chef de l’Etat et son gouvernement, les préparateurs de vanille ont fait savoir que tout le monde sait que les stocks de 2018 et 2019, sont toujours là. « Et connaissant votre amour pour ce secteur, nous ne pouvons qu’espérer que vous trouverez une solution pour nous accompagner à faire écouler nos stocks », plaide Hadji Boina.

Quand à la deuxième signature, il s’agit d’un soutien du gouvernement au secteur des transports en commun. Ainsi la Convention en question annule le paiement de la vignette automobile pour l’année 2020. Le chef de l’Etat précise que « cette décision entre dans le cadre des mesures d’accompagnement aux secteurs productifs et aux professions qui ont subi les impacts négatifs de la crise sanitaire, en particulier les transporteurs routiers ». Cette étape importante vient de concrétiser aujourd’hui les premiers résultats du dialogue permanent et du partenariat responsable, instaurés entre les pouvoirs publics et le secteur privé franchie à Mutsamudu, le 12 aout 2020, dernier avec la signature du Protocole d’Accord relatif à la mise place d’un cadre consensuel de convergence entre le Gouvernement de l’Union des Comores et le Collectif des organisations représentatives du secteur privé de notre pays. « C’est la preuve, si besoin est, que la bonne volonté et l’esprit de responsabilité qui animent tous les acteurs de ce processus, sont porteurs de bénéfices pour tous », avance Said Ali Said Chayhane qui encourage, toutes les parties prenantes de ce dialogue, à continuer à tout mettre en œuvre, pour consolider la concertation et le respect des textes, en vue de favoriser un climat des affaires sûr et prévisible.

Ibnou M. Abdou / LGDC