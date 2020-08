Le gouvernement empêche des comoriens venus de la Tanzanie de quitter le bateau au port de Moroni

Incroyable ! Des comoriens qui étaient bloqués en Tanzanie et qui se sont rendus aux Comores à bord d’un bateau sont empêchés de descendre. Ils ont été empêchés d’aller voir leurs familles.

Selon eux, on leur a dit qu’ils sont des clandestins et qu’ils ne peuvent pas se rendre chez eux. Pourtant ils sont prêts à payer des hôtels en attendant ou une quarantaine en attendant que leurs résultats des analyses de la COVID-19 soient rendus. Le gouvernement leur refuse : « c’est incroyable. On nous empêche de vivre dans notre pays. C’est quoi cette histoire », martèlent ils