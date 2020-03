Le gouvernement présente des excuses au collectif des grévistes et se dit prêt à reprendre le dialogue

Après l’avortement du dialogue entre le secteur public et le collectif des grévistes, le gouvernement à travers le ministère de l’économie présente d’abord des excuses et les invite à reprendre le dialogue dès demain mercredi 4 mars. Il propose un agenda et désigne des gens qui formeront une commission. Les ministères finances, de l’économie, du transport, de la santé et celui de l’intérieur ont désigné leurs membres qui vont mener les négociations avec les grévistes. Voici la lettre adressée au collectif par le ministère de l’économie.