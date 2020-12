Le gouvernement suspend tous les enseignants contractuels

Suite à l’adoption en unanimité de la loi portant sur l’orientation de l’éducation nationale, le ministère de l’éducation nationale sous l’égide du gouvernement a suspendu tous enseignants contractuels, du primaire à l’université en passant par les lycées pour finir en beauté l’année dite celle de la lutte contre le chômage.

Autre volet de cette loi, les enseignants n’ont plus le droit d’enseigner dans le privé et dans le public, soit on reste dans les écoles publiques soit on enseigne seulement dans les établissements privés. Un arrêté du ministre de l’éducation précisera par la suite comment tout cela va d’opérer.

La bonne nouvelle de la dite loi, les enfants doivent être scolarisés dès l’âge de 3 ans.