Le gouverneur d’Anjouan accuse le gouvernement « d’irresponsabilité »

Il ne rate aucune occasion pour critiquer la gestion opaque et chaotique du gouvernement centrale. Aujourd’hui, est venu le tour de la coordination des actions politiques et de la communication de la Coronavirus. « Nous n’avons eu aucun masque. Ils ont demandé les écoles de reouvrir les portes. Ils disent que toutes les dispositions sont déjà prise pourtant les élèves n’ont pas des masques. On ne peut pas les dire de rentrer dans les classes et demander à leurs parents de s’occuper de l’achat des masques. C’est une énorme irresponsabilité. C’est incompréhensible. Nous avions collecté 15000 masques. Nous les distribuons aux proches des personnes qui ont été infectées par la Covid-19 et les gens qui les surveillent. Nous sommes incapables de distribuer des masques à tous les élèves d’Anjouan », Anisse Chamsoudine.

Une déclaration qui vise directement le minsitre de l’économie et coordinateur des actions politiques et de la communication du COVID-19 qui avait déclaré que les parents d’élèves doivent se débrouiller pour donner des masques à leurs enfants.