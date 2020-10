Le groupe malgache, Sipromad de nouveau aux Comores pour l’énergie

Après une première visite en février dernier lors de laquelle la première fortune malgache, Ylias Akbaraly avait annoncé son intention d’investir dans plusieurs domaines, une mission du groupe Sipromad est de nouveau aux Comores pour récolter des informations, établir des partenariats et rencontrer les différents acteurs du secteur de l’énergie. Selon cette délégation -composée de Remy Lajoie, directeur du pôle technologie et énergie, Tiana Rasamimanana, directeur de cabinet et Mohamed Akhdar, chef de projet énergies- qui a rencontré le ministre de l’énergie, Houmed M’saidié ce matin, le groupe malgache « entend bien investir aux Comores en particulier dans le domaine de l’énergie ». « Nous avons eu des réunions avec la Sonelec et la direction de l’énergie et un certain nombre de problème ont été répertoriés à commencer par le coût de production, la distribution et les fraudes, la formation et le suivi des agents. Nous comptons soumettre des propositions concrètes pour trouver des solutions adéquates » devait préciser la délégation. Pour cette dernière, dans un premier temps, il était question d’identifier les besoins de la Sonelec avant de faire des propositions sur la géothermie, le solaire et la production hybride.

Satisfait de l’intérêt manifesté par le groupe Sipromad, le ministre de l’économie, des investissements et de l’énergie, Houmed M’saidié a expliqué que l’État consent régulièrement de gros efforts notamment dans l’achat et dans la révision de groupes sans oublier les subventions en carburant. Toutefois, il constate que les résultats sont en deçà des attentes et des investissements. Ainsi, Houmed M’saidié annoncera que « la priorité actuellement reste la formation des ressources humaines » avant d’énumérer certains projets énergétiques à l’image du projet géothermique qui a besoin d’un financement de l’ordre de 30 millions de dollars pour être bouclé. Convaincu que le développement ne peut être réel sans une fourniture stable de l’électricité, le ministre de l’énergie estime que la prise en main de la centrale thermique existante est une priorité à défaut, il faudrait en créer une nouvelle.

Ministère de l’économie