Le Japon offre un don de riz équivalent à 800,000,000 KMF aux Comores

Signature de l’Echange de Notes portant sur l’Assistance Alimentaire 2020 du Gouvernement du Japon à l’Union des Comores. Le mercredi 5 août 2020, Son Excellence Monsieur HIGUCHI Yoshihiro, Ambassadeur du Japon aux Comores, résident à Madagascar et Son Excellence Monsieur Caabi El Yachroutou Mohamed, Ambassadeur des Comores à Madagascar, ont procédé à la signature d’une Echange de Notes portant sur un don non-remboursable de riz dans le cadre de l’Assistance Alimentaire 2020 du Gouvernement du Japon à l’Union des Comores.

L’accord porte sur un don de riz équivalent à deux cent millions de Yen japonais (200 000 000 Yen), soit huit cent millions de francs comoriens (800,000,000 KMF). C’est pour la onzième année consécutive depuis 2010 que le Japon continue de prêter main forte à l’Union des Comores par le don de cette importante denrée alimentaire qu’est le riz.

Ce don symbolise un geste d’amitié et de sympathie du peuple japonais envers le peuple comorien et vise à contribuer à renforcer la sécurité alimentaire des Comores, en fournissant des moyens de subsistance de nombreux foyers comoriens, souvent fragilisés par les aléas climatiques à l’instar des ravages laissés par le cyclone Kenneth en 2019 ainsi que par les pandémies telles que la Covid-19.

Le Japon est déterminé à accompagner l’Union des Comores dans sa démarche vers un développement inclusif, équitable et durable. C’est d’ailleurs en suivant cette logique que le Japon ne cesse d’apporter son soutien dans divers secteurs. Par exemple, outre cette aide alimentaire, le Gouvernement du Japon met en œuvre en collaboration avec l’UNICEF un « Projet d’Appui à la Réponse à la COVID-19 aux Comores » depuis le mois de juin 2020 qui consiste en un don non-remboursable d’un montant de 56 millions de Yen, soit 224 millions de francs comoriens.

En parallèle, le Gouvernement du Japon est également en train de préparer une aide d’urgence dans le secteur de la santé publique, notamment par l’acquisition des équipements médicaux. Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme de développement économique et social sera décidé prochainement.

En dehors du domaine de la Santé, le Gouvernement du Japon, en collaboration avec FAO, fournit une aide à la restauration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience des ménages vulnérables victimes du Cyclone Kenneth, à travers des activités agricoles. Il s’agit d’un don non-remboursable, financé à hauteur de 29 millions de Yen, soit 116 millions de francs comoriens et dont la période de mise en œuvre s’étale d’avril 2020 à mars 2021.

En décembre 2019, le Japon et les Comores, toujours dans le cadre du Programme du développement économique et social, ont signé l’accord pour l’acquisition de trois « Speed boats », un don non-remboursable dont le montant du financement s’élève à 300 millions de Yen, soit 1,2 milliard de francs comoriens. Bien que l’acquisition de ces trois bateaux ait pris du retard à cause de la Covid-19, elle est en cours.

Dans le domaine de la pêche, le Japon a également offert son aide en collaboration avec FAO pour le projet qui s’intitule « Améliorer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la sécurité maritime grâce au renforcement de la résilience des communautés de pêcheurs tributaires de la pêche en récif corallien » dans la région de l’Océan Indien dont fait partie l’Union des Comores. Il s’agit d’un don non-remboursable qui totalise un financement de 460 millions de Yen soit 1,8 milliards de francs comoriens, avec une durée d’exécution de trois ans allant d’aout 2019 à aout 2022.

L’Ambassade du Japon a octroyé plusieurs micro-projet aux Comores, dont notamment le « Projet de construction d’une salle de traitement et d’un hangar à l’Ecole Nationale de Pêche et de la Marine Marchande (ENPMM) » dans l’ile d’Anjouan. Le montant total du projet de construction s’élève à 10 millions de Yen, soit 37 millions de francs comoriens. Ce projet est également une aide aux peuple comoriens et l’Ambassadeur HIGUCHI souhaite vivement pouvoir assister avec le Président de l’Union des Comores, à l’inauguration de ce projet de construction de l’Ecole Nationale de Pêche à Anjouan, lors de son prochain voyage aux Comores, qui marquera également sa première visite aux Comores.

En ce qui concerne la lutte contre malnutrition, le Gouvernement du Japon travaille en collaboration avec la JICA et l’UNICEF pour le « Project for Scaling Up Treatment of Severe Acute Malnutrition », un projet mis en œuvre depuis novembre 2018 jusqu’à mai 2021, dont le montant s’élève à 160 millions de Yen, soit 640 millions de francs comoriens.

Le Fonds de Contrevaleur de l’assistance alimentaire cumulé par le Gouvernement comorien est utilisé pour plusieurs projets de développement économique et social dont fait partie la mise en place d’un Laboratoire Multidisciplinaire de contrôle de la qualité des aliments et des médicaments. Le montant de ce projet qui est en cours s’élève à 360 millions de Yen, soit 1,4 milliards de francs comoriens. La cérémonie de la pose de première pierre pour la construction du laboratoire est prévue lors du prochain passage d’Ambassadeur HIGUCHI à Moroni.

