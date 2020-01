Le journal gouvernemental reconnaît la faible mobilisation des électeurs

Faible mobilisation des électeurs à Mbatsé à Mwali

A 10 heures , l’affluence n’était pas au rendez-vous. La situation serait à peu près identique dans presque toutes les localités à l’exception de Miringoni où la centaine a été dépassée à cette heure. C’est dans ce contexte qu’Abdallah Said Sarouma, ministre candidat à ces législatives, s’est rendu aux urnes dans le bureau de Mdjimbia I, accompagné de quelques-uns de ses partisans.

Il s’est réjoui du climat qui a prévalu durant toute la campagne et en ce jour de scrutin. Il a tiré son chapeau à la presse qui a offert un égal temps d’antenne et pagination, à la radio et télévision ainsi qu’Al-watwan. Il a appelé les électeurs à ne pas attendre au dernier moment pour se rendre aux urnes étant entendu que les bureaux de vote seront fermés à 16 heures et non 18 heures comme auparavant.