Le journaliste Aubin Rachid lance Comores Comornews, son site d’informations

Avec des confrères et des compatriotes de la diaspora ils disent vouloir ouvrir une nouvelle page dans le monde de l’information plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Pour Aubin Rachid l’Information sur les réseaux sociaux ne doit pas être source de disputes et d’insultes mais un lieu d’apprentissage et un espace où les idées les plus divergentes peuvent se rencontrer sans pour autant se confronter.

Il était temps pour moi de prendre mon envol après des décennies à travailler dans différentes stations de la place a-t-il dit a l’assistance.Depuis 1989 qu’il est dans le monde de la presse il a toujours donné le meilleur de lui-même pour honorer et servir la presse locale. Le fait d’avoir pris sa disponibilité à l’ORTC est une façon pour lui d’éviter un quelconque conflit d’intérêts entre le public et le privé. Jamais son travail n’a été remis en question au sein de la Radio Nationale mais sa volonté d’indépendance l’a poussé à prendre une telle décision.

Aubin a émit le souhait de voir des organes de média travaillés en toute indépendance et une réglementation de l’information qui tiendra compte des nouvelles technologies de l’information.

Comores Comornews est un site qui sera ouvert à toutes les couches socio-professionnelles et économiques du pays. Vive l’indépendance de l’information.

