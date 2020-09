Le journaliste Mchangama Oubeid est toujours interdit de travailler

Cela fait presque deux semaines que le journaliste vedette de fcbk fm est sous contrôle judiciaire. Il est interdit d’exercer son seul travail, informer la population. Au-delà de cette injustice, le directeur par intérim du média digital le plus suivi par les comoriens est interdit de se réunir en public ou en privé.

Une mesure prise par l’ignare juge Houssame et qui viole la constitution comorienne qui devait garantir à toute personne de de réunir. Mchangama Oubeid dérangeait le gouvernement, la justice comorienne et les détourneurs des biens publics grâce à ses dénonciations et ses investigations. Seules raisons pour laquelles il est interdit de travailler