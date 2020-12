Le juge libérateur du violeur de la fillette de 11ans a suspendu 3 avocats

Omar Ben Ali fait parler de lui à nouveau. Ce magistrat, ami intime de Maitre Mzimba et Aïcham, vient d’user et d’abuser de son poste de premier président de la cour d’appel de Moroni. Le matin de ce samedi 19 décembre, soit hier, après avoir vidé le délibéré dans l’affaire dite du barreau, il a illégalement nommé Mohamed Abdoulwahab bâtonnier alors que le Procureur General près de la cour d’appel, avait mis en exergue l’illégalité de l’élection de cet avocat inscrit au barreau depuis deux ans seulement. Après avoir frauduleusement éliminé Me Tadjidine au profit de Me Abdoulwahab, il a notifié à ce dernier, avec deux autres de ses confrères, l’interdiction de ces trois avocats de plaider devant la cour d’appel. Le motif de sa souveraine décision est le suivant. Après le délibéré, alors que Omar Ben Ali traversait le palais pour se rendre dans son burreau, les trois avocats ont murmuré que Omar n’osera pas passer devant eux après sa scandaleuse décision. Ce qui fut le cas, le magistrat a contourné le couloir où se trouvaient les trois avocats. Manque de peau, pendant que les avocats murmuraient entre eux, Mariata Moussa, chroniqueuse judiciaire d’Alwatwan a entendu la conversation et s’est empressée de rapporter la conversation à son ami très intime, Omar Ben Ali. La sanction fut immédiate.

Le grand juge a appelé Me Bahassane, qui se trouvait devant son burreau, pour lui demander de transmettre la sanction qu’il a prise en guise de représailles. L’avocat s’est exécuté et a transmis le message verbal aux condamnés. Ainsi est lu le droit par Omar Ben Ali, premier président de la cour d’appels de Moroni.