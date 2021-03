Le Leadership Féminin Dans le Secteur de la Santé et Dans la Lutte Contre la Pandémie de la Covid-19 aux Comores

La Covid-19 (ou SARS-CoV-2) est apparue à la fin de l’année 2019, en Chine dans la ville de Wuhan. Elle s’est rapidement répandue sur tous les continents, du fait de son haut degré de transmission et de sa capacité de contamination extrêmement élevée. Durant une période relativement courte, le virus a atteint toutes les contrées du monde engendrant des pertes en vie humaine très élevées et continue de faire des victimes.

L’Union des Comores a signalé son premier cas le 30 avril 2020 mais dès avant cette déclaration, le Gouvernement disposait depuis le mois de janvier 2020, d’un plan de préparation et de riposte aux crises. Ce plan a été réactivé et remis à jour avec des axes principaux portant entre autres sur la coordination, la prise en charge sanitaire, l’information et la communication, les dispositions opérationnelles de détection des cas. Un couvre-feu nocturne ainsi que la limitation des déplacements dans le pays ont été également instauré pour contenir la propagation de l’épidémie dans le pays. Un comité de veille sanitaire a été mis en place et la fermeture des aéroports ont été appliqués sur tout le territoire national.

Ces différentes interventions associées à l’application des mesures barrières par la population a permis de ralentir la propagation du virus, de prendre en charge dans la mesure du possible les personnes infectées, de permettre au pays de contenir l’épidémie et de rouvrir progressivement les frontières et de relancer les activités sociales et économiques nationales. A la fin du mois de septembre 2020, les données du Ministère de la santé montraient que 491 personnes ont été contaminées dont 468 guéries et 7 décédées.

L’apparition puis la dissémination vers la fin de l’année, des variantes du SARS-CoV-2 a entrainé une augmentation très importante des cas et des décès dans le pays. En cette fin de semaine, le pays comptabilise 3591 cas dont 145 décès. Cette deuxième vague a secoué durement le pays mais une certaine accalmie semble s’installer depuis quelques jours.

Dès le début de la crise, le gouvernement appuyé par les partenaires au développement a eu à développer des interventions en vue de soutenir l’ensemble des composantes médicales et de santé publique du pays à mieux se préparer et à répondre efficacement à la propagation du virus Covid-19. La bataille contre la Covid-19 a vu la forte implication et les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le pays pour sensibiliser et mobiliser la population.

Le leadership féminin dans cette lutte a été remarquable. Dans la sphère politique, Mme Loub Yacout, la ministre de la santé et la Gouverneure de l’île de Ngazidja, sont au premier plan de la lutte. Dans la société civile, de nombreuses organisations au premier chef desquelles se trouvent de femmes leaders sont mobilisées et continuent d’agir pour faire reculer l’épidémie. C’est le cas de Moroni Anti Covid 19 dont de nombreuses femmes se sont fortement impliquées notamment Mme Nadia Tourqui et Mme Sitti Djaouhariat, par ailleurs présidente de l’organisation patronale OPACO qui était très présente sur le terrain pendant la première vague.

La palme revient aux personnels œuvrant dans les formations sanitaires et surtout les centres prenant en charge les cas de Covid-19. De nombreuses professionnelles de santé (scientifiques, médecins et pourvoyeuses de soins) sont en première ligne aux côtés de malades et des cas graves dans les hôpitaux de Bambao-Anjouan, Samba-Ngazidja et à Fomboni-Mohéli. Nombreux sont le personnel féminin qui sont parties au front quand l’épidémie a flambé à Mohéli. La Nation leur doit une reconnaissance et une revalorisation de leur situation administrative car souvent ce personnel féminin perçoit moins en termes de salaires que leurs homologues masculins. Dans cette bataille, les Comoriennes de la diaspora sont aussi partie prenante dans la lutte anti-covid-19 en agissant auprès de la communauté comorienne en France mais aussi en apportant un appui important ici au pays. On citera Mme Nouriat Ngazi, cadre de santé à l’hôpital Bicêtre à Paris, Secrétaire générale de Mvukisho ye Masiwa et Mme Mouzna Abdou Bacar, très active dans le soutien à Mohéli et fondatrice et coordinatrice de la Coordination Solidarité Comores.

Le secteur de la santé a toujours été, depuis son apparition aux Comores, dominé par les femmes. Plusieurs infirmières, sages-femmes, techniciennes de laboratoires, techniciennes de radiologie et aides-soignantes ont eu à assurer les soins à la population dans les principaux centres et hôpitaux du pays. En 2017, le Service des Ressources Humaines du Ministère de la Santé totalisait 1759 personnels féminins sur un effectif total de 2848 opérant dans le secteur de la santé soit près de 62%. Ces chiffres montrent une évolution notable du rôle de la femme dans le développement national. Il est donc de temps s’appesantir sur les processus devant mener à l’avènement d’un avenir à chances égales pour tous dans le pays. Certes, la lutte menée ces dernières décennies par la femme comorienne pour son émancipation et son autonomisation a permis de poser des jalons important pour l’acquisition des droits fondamentaux. Cependant le poids des coutumes et des traditions restent un des obstacles à surmonter.

Des réformes sont à promouvoir pour favoriser et accroitre le rôle et le droit des femmes et pour asseoir les conditions d’un meilleur accès à la prise de décision. La sous-représentation des femmes dans les institutions, dans les hautes fonctions politiques ou administratives et aux fonctions électives est un problème majeur. De nombreux droits pour la femme comorienne restent encore à conquérir.

1) Mme Loub Yacout, Ministre de la Santé

2) Mme Sitti Farouata, Gouverneure de l’île de Ngazidja

3) Mme Mariama Ahamada Msa, Commissaire au Genre

4) Dr Harmia M’madi Raha, Médecin, coordinatrice de la riposte dans la Direction de la Santé de Ngazidja jusqu’en février 2021.

5) Mme Nadia Tourqui, Représentante de Moroni Anti Covid 19 (MAC19), ancienne conseillère en gouvernance dans le système des nations unies, experte indépendante.

6) Mme Sitti Djaouharia, Présidente de l’Organisation Patronale des Comores et membre de la Coordination Moroni Anti-Covid (OPACO et MAC19)

7) Nouriat Ngazi,

Secrétaire générale de Mvukisho yé Masiwa,

Cadre de santé infirmier responsable du service de gynécologie et grossesses à hauts risques de l’hôpital Bicêtre – Paris

8) Mouzna Abdou Bacar – Coordinatrice Coordination Solidarité Comores – France

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde