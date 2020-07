Le maître coranique qui a violé une mineure de 12 ans à Dzahani Latsidjé est libéré

Fundi Mhamadi, le violeur de 40 ans de Dzani la Tsidje qui a violé la petite fille de Mbaba Digalo est libéré sans jamais être jugé. Rappelons que ce viol a défrayé la chronique il y a quelques mois. Quand la famille de la victime a su ce qui était arrivé à leur petite fille et qu’elle a osé porter plainte, le village de Dzahani la Tsidje a banni la famille et l’a chassée à tout jamais de la ville pour avoir osé demander justice pour leur enfant. Désormais Mbaba Digalo vit à Ipvembeni et sa petite fille à Vouvouni. Toute honte bue, Dzahani Latsidjé s’est mobilisé pour aller faire libérer leur « héros », Fundi Mhamadi. Réclamons justice pour Yusra.