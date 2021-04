« Le Major Hakim est mort au cours d’un interrogatoire suite à une enquête sur une tentative de déstabilisation du pays »

« L’adjudant-chef Hakim Bakari, retraité de l’armée nationale de développement, est décédé dans la nuit du 8 au 9 avril 2021 au cours d’un interrogatoire au camp militaire de Sangani à Anjouan suite à une enquête sur une tentative de déstabilisation du pays. Il a été enterré précipitamment cette même nuit aux cimetières de Mirontsy dans des circonstances et conditions particulièrement troubles. Ainsi, une enquête a été ouverte aussi bien au niveau de l’armée nationale de développement, que du parquet de Mutsamudu pour élucider les circonstances de cette mort tragique et déterminer les responsabilités des uns et des autres.

Le gouvernement, profondément ému et affligé par cette tragique disparition, présente ses condoléances attristées, ainsi que sa profonde sympathie et son soutien à la famille du défunt ainsi qu’au peuple comorien dans son ensemble, et condamne avec la plus grande fermeté les circonstances inquiétantes qui entourent l’enterrement suivi de l’exhumation du corps du regretté.

Le gouvernement s’engage à tout mettre en œuvre pour que les premiers éléments d’investigations soient rendus publics aussitôt qu’ils seront disponibles, et pour que tout responsable d’acte répréhensible, que ce soit de l’armée ou de la population soit poursuivi afin que justice soit rendue au défunt et que de tels actes ne puissent plus se reproduire dans le pays », Houmed Msaidie, porte-parole du gouvernement.