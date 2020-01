Le mal est profond, la vendetta inévitable et sanglante

Ne serait-il pas temps d’arrêter la folie et éviter le sang?

Par ARM

Les Comores sont devenues une cocotte-minute et vont imploser. À la fin de la Révolution du deuil d’Ali Soilihi, les Comoriens avaient dit: «Plus jamais ça!». Ahmed Abdallah Abderemane était revenu au pouvoir en libérateur par son coup d’État du 13 mai 1978. Les mercenaires auteurs de ce coup d’État contre Ali Soilihi furent accueillis en libérateurs car Ali Soilihi était synonyme de répression, oppression, persécutions, tourments et mort contre un peuple pacifique, que les dirigeants destinent aux humiliations et aux violences. Après, Ahmed Abdallah Abderemane n’a pas eu l’intelligence de faire partir à l’amiable les mercenaires, mais les a gardés pour une mission très horrible: répression, oppression, persécutions, tourments et tueries. Certains opposants étaient assassinés, découpés en morceaux, le corps jeté dans des sacs en plastique déposés devant leur maison familiale.

