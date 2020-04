Le malade qui était en détresse respiratoire à Mdé serait décédé

L’affaire avait provoqué un tollé de réaction sur les réseaux, ai sein du gouvernement et l’opinion publique. Un malade qui était hospitalisé à Mdé, qui était en détresse respiratoire, et qui le service de réanimation de l’hôpital Elmarouf avait refusé de l’accueillir est décédé, selon le directeur général de Hayba fm, Said Abdlalah Mchangama.

La détresse respiratoire est l’un des symptômes du COVID-19. Mais en l’absence d’analyse ou de test, personne ne peut ni confirmer ni infirmer qu’il est mort du Coronavirus. Les Comores demeurent jusqu’aujourd’hui le seul pays de la région de l’océan indien où aucun laboratoire d’analyse du Coronavirus n’existe.