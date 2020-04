Le médecin de l’OMS qui souffre des symptômes du Covid-19 est une comorienne de Ngazidja

Hier dimanche dans la matinée, la Radio Hayba FM avait révélé qu’un médecin de l’OMS souffrant de problèmes respiratoires allait être rapatriée à l’extérieur pour des soins intensifs. L’aviation civile avait bel et bien émis une dérogation permettant au vol spécial des Nations Unies de venir embarquer le médecin question. Chose qui n’a pas pu avoir lieu, faute de timing du côté des Nations Unies, et le vol pourrait avoir lieu ce lundi. Selon nos informations, le docteur en question est de nationalité comorienne, issue de l’île de Ngazidja. Nous nous gardons de citer sa localité d’origine et encore moins son prénom pour éviter qu’elle soit facilement identifiable. Nous vous invitons à lire ci-dessous l’article de Hayba FM, d’hier dimanche:

