Le Message d’Azali à Kiki et Fatahou.

De plusieurs sources HaYba que le Président de l’Union avait réuni les 2 anciens inséparables devenus adversaires sinon ennemis, avant la dernière élection du maire.

Le message fut :

– chacun de vous affirme avoir la majorité. Cette fois, cette élection doit être la dernière. Celui qui a gagné a gagné. Cette histoire a assez duré y en a marre.

Toi Kiki, tu me changes ce jeune guignol comme candidat à la mairie.

Et toi Fatiha, trouvez quelqu’un d’autre mais pas une femme.

Deux de nous sources nous expliquent que le Président Azali ne pouvait pas se résigner à être accueilli à la mosquée de vendredi de Moroni par quelqu’un qui n’appartient pas à la première rangée, fut il en enfant du palais de Moroni. Une femme maire est aussi inimaginable. Elle ne peut pas accueillir le chef de l’état aux cérémonies des places publiques historiques de la ville. Pour le prestige et les symboles, le maire de la capitale importe plus qu’un gouverneur ou un ministre.

Est dans le secret d’Allah celui qui affirmera que la dernière élection du maire est bien la dernière.

HaYba FM, la Radio Moronienne du Monde