Le ministère de finance se déclare incompétent sur la question des arriérés s’accusent les retraités

Les retraités comoriens accusent plus de 3 mois d’arriérés. Depuis le mois de mai, ils n’ont pas reçu leur dû. Une maltraitance qui fait couler beaucoup d’encres ces derniers. Interrogé sur cette question, le directeur administratif et financier du ministère Abdousalam n’a pas eu une réponse et s’est déclaré incompétent.

« Je ne sais même pas où se trouve la caisse de retraite. Bienque c’est une institution qui est sous tutelle du ministère des finances et du budget, on est incompétent à répondre à cette question », Daf du ministère des finances