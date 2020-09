Le ministère de la santé publie des résultats fantômes sur l’évolution de la COVID-19 ?

Le ministère de la santé et la coordination des actions politiques et de la communication de la COVID-19 aux Comores publient des résultats fantômes sur l’évolution de la pandémie Coronavirus aux Comores ?Ce n’est un secret pour personne. Les Comores ne disposent plus les moyens d’effectuer des tests PCR du Coronavirus, seul moyen qui leur permettait de détecter le Coronavirus aux Comores. Les réactifs sont tous utilisés depuis le mois dernier.

Le porte-parole du gouvernement avait annoncé l’arrivée vendredi dernier d’une commande faite depuis des mois mais elle n’est finalement pas arrivée. L’on se demande où les autorités en charge de la gestion de la COVID-19 sortent ces chiffres publiés incessamment.