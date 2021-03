Le Ministère de l’Intérieur répond aux Accusations de l’Avocat Idrisse Saadi contre le Ministre de l’Intérieur Mohamed Daoud Kiki

Point de Presse du Ministère de l’Intérieur en Réponse aux Propos de Me Idrisse sur le Refoulement d’un Turc à la Frontière.

Le Ministère de l’intérieur, plus précisément le chef du département de l’émigration et de l’immigration et le chef du département de surveillance du territoire, a convié la presse ce matin pour répondre aux propos tenus par Me Idrisse Saadi sur le refoulement d’un Turc qui serait un homme d’affaires, selon les dires de l’avocat.

Me Idrisse, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, a accusé le Ministre de l’intérieur d’être sous les ordres d’un homme d’affaires Turc installé aux Comores concurrent de celui qui est refoulé.

Les deux chefs de département s’indignent de ce qu’il considère comme un du mépris à leur égard. Selon eux, la personne refoulée ne pouvait pas être autorisée à entrer dans le pays, parceque elle ne remplissait pas les conditions. Il avait certes un visa, mais n’a pas présenté une autorisation d’entrée sur le territoire délivrée par leurs services et il est arrivé avec un billet aller simple. Il n’avait pas de réservation d’hôtel.

Selon eux le refoulement d’étrangers n’ayant pas respecté les conditions d’entrée sur le territoire comorien est monnaie courante. 139 refoulements ont eu lieu en 2020 et une quinzaine cette année. Il s’agit d’une procédure standard qui sert à protéger le pays.

Ils invitent Me Idrisse Saadi à faire son travail de défenseur par les procédures judiciaires et laisser la police faire son travail.

Ali Abdou Mouigni

