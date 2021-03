Le ministre de la justice a dépassé les bornes, selon député Tocha

L’ancien député de la région d’Itsandra hausse le ton après les attaques banales et injustifiées à l’encontre de oustadh Mouhyidine par le ministre de la justice Mohamed Ousseine: » le ministre des affaires islamiques a dépassé les bornes. Aller minimiser la capacité de Oustadh Mouhyidine, un prédicateur très reconnu est tous sauf le respect. Même les dealers se respectent mutuellement n’en parlons plus les religieux. D’ailleurs j’ai suivi ce qu’il a dit. Il a raison. On pourrait faire les prières collectives en gardant les gestes barrières. Seules l’Aïd et la grande prière du vendredi rassemblent beaucoup de gens. Dans les autres prières collectives, ce n’est que 1/3 de la mosquée qui est souvent occupée. Ce qui montre qu’on pourrait bien prier et respecter les gestes barrières de lutte contre la COVID-19 « , Tocha Djohar