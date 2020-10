Le ministre de la justice annonce avoir recruté plus de 1000 personnes

Le ministre de la justice Mohamed Ousseine annonce avoir recruté plus de 1000 personnes dans l’ensemble du territoire comorien. Rien que dans son département, il a recruté 527 personnes à Ngazidja, plus de 400 à Anjouan et 100 personnes à Moheli depuis mai 2016 jusqu’aujourd’hui, a expliqué dans un entretien accordé à la radio Sud.

« Ces jeunes sont recrutés dans les 3 îles. Vous dites qu’on a licencié mais vous oubliez qu’on a recruté des milliers de jeunes » Mohamed Ousseine. Pour ce qui est de la création des entreprises, le ministre des grandes sceaux n’a pas citer aucun emploi créé. Il n’a fait que parler des promesses faites par le gouvernement depuis 2016 jusqu’aujourd’hui