Le ministre de l’économie demande une étude sur l’impact du Coronavirus sur notre économie

L’avènement du Coronavirus inquiète au plus haut point les autorités comoriennes. Si le secteur de la santé est le plus en alerte, il n’en demeure pas moins que celui du commerce ressent forcement les effets néfastes de l’arrivée de ce virus. Au regard des relations commerciales très développées et privilégiées entre les Comores et la Chine, le ministre de l’économie, des investissements, de l’énergie en charge de l’intégration économique, du tourisme et de l’artisanat, Houmed Msaidié vient de saisir la direction générale du commerce pour mener une étude approfondie sur l’impact de ce virus dans notre économie, étant entendu que nous commerçons énormément avec Pékin.

Pour parer à toute éventualité et prendre les mesures qui s’imposent, la direction générale du commerce doit livrer ses analyses dans une semaine.