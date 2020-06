Le Ministre de l’énergie avec le Directeur Général de la SONELEC par intérim à Anjouan

Le Directeur Général de la SONELEC par intérim est en visite de travail de trois jours. Il a eu avec le Ministre de l’énergie un entretien cordial avec le Gouverneur, M. Anissi Chamsoudine, hier mercredi pour parler des questions énergétiques d’Anjouan. L’énergie solaire, hydraulique notamment la réhabilitation des sites existants, la pose des compteurs dans les enceintes administratifs et la situation entre la SONELEC et ex EDA, sont entre autres des sujets abordés avec le Gouverneur.

Ce jeudi, une rencontre de travail et d’échanges entre la mission de la direction générale de la SONELEC et celle de la régionale d’Anjouan sera présidé par Houmed Msaidié, Ministre de l’énergie, suivie des visites de terrain dans les sites des projets de l’énergie solaire et hydraulique.

Sonolec