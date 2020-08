Le ministre de l’intérieur et le TPG se battent pour un marché public au nord de Ngazidja

Détruite par le cyclone Keneth, la préfecture de la région de Mbude n’est toujours pas construit. Le préfet et son personnel travaillent depuis plus de 15 mois dans les locaux du lycée de Ntsaoeuni. Ce mois, le gouvernement semble vouloir la réhabiliter. Mais cela a causé un grand conflit entre le ministre de l’intérieur Mohamed Daoud et le trésorier payeur général. Kiki avait octroyé le marché de la construction à un de ses amis de la région. Il avait déjà commencé à installer ses équipements.

Quelques jours après, le TPG Moindjié Saandi a redonné le marché à un membre du parti CRC originaire de Ivembeni. Ce dernier n’a pas perdu du temps. Il s’est aussi installé. Connu pour son agressivité, kiki a dépêché des éléments de la police pour arrêter ce pseudo entrepreneur. Il est ramené à la police. Les travaux sont bloqués.