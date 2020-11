Le ministre des finances en guerre froide avec les cadres de Bambao Ya Mboini

Le torchon brûle entre le ministre des finances et du budget et certains cadres de la région de Bambao issu du parti présidentiel, majoritairement originaires de Ikoni. » Le courant ne passe plus » entre eux. Il s’agit du chargé de communication de Beit-Salam Mohamed Mbechezi, du directeur général de la radio Ngazidja Ibrahim Said Ali Felix et du directeur général adjoint du journal Al-watwan Mmadi Moindjié. Ces trois ténors de la communication du chef de l’État ne voient pas d’un bon œil la gestion politique de Said Ali Chayhane. Ce dernier ne les associe pas sur les décisions qui concernent la politique régionale, Bambao.

Chayhane leur reproche également d’avoir soutenu un candidat du parti Orange originaire d’Iconi qu détriment de celui présenté par le parti présidentiel CRC lors des dernières élections municipales