« Le mouvement Daoula Ya Haki a échoué, nous devons revoir une autre stratégie »

Dans la revue d’actualité de ce vendredi le Dr Ibrahim Barwane a abordé plusieurs sujets. « Ceux qui ont publié la vidéo du commandant Faissoil Abdousalam ont également participé à son assassinat », Ibrahim Barwane.

Concernant le mouvement Daoula ya Haki, Ibrahim Barwane reconnaît l’échec du mouvement et la démobilisation. « Le mouvement Daoula ya Haki n’a pas de programme. Il est tant que chaque comorien se saisisse du problème et qu’ensemble on puisse trouver la solution pour chasser Azali Assoumani », précise Barwane.

On rappelle que mouvement Dawula ya Haki comptabilise 75 rassemblements sur Paris. Et si on comptabilise avec les autres villes comme Marseille, Nice, Lyon, Genève … on arrive à plus de 400 rassemblements. Et toujours pas de résultats. Regardez l’entretien vidéo ci-dessous :