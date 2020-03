Le mufti ferme les yeux face aux homosexuels

Le mufti de la république Said Ahmed Said Toihir prend le micro chaque cérémonie pour fustiger les manifestants de paris et l’opposition mais ferme les yeux face à l’homosexualité. C’est un phénomène devenu un mode. Aujourd’hui, les jeunes ne se cachent pas. Sans pointer du doigt à quelqu’un, un jeune comme Nakim qui se comporte régulièrement dans les restaurants et dans les boites de nuits comme une fille n’a jamais été inquiété.

Le mufti ferme les yeux face à cette situation pourtant il est bien au courant. Il préfère pavaner l’émergence du chef de l’État un peu partout au détriment de son travail. Au lieu de dénoncer ce qui va à l’encontre de la région musulmane, il se permet d’insulter ceux qui manifestent contre le gouvernement