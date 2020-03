Le Mercredi 11 mars 2020, le mouvement Ndzouani En Marche (NEM) s’est réuni en Assemblée extraordinaire.

Le NEM réclame la paternité de la nouvelle dynamique d’union engagée rassemblant toutes les forces de chaque île de notre archipel contre la dictature.

Nous ne cautionnerons point toute manœuvre malintentionnée visant à distinguer tels ou tels partis ou mouvements et à détruire l’union retrouvée avec NEM, FUDA, M17, CNT, Union de l’opposition, Mouroua, Daula Yahaki et bien d’autres. Nous appelons à toutes les comoriennes et tous les comoriens, mouvements, partis, associations à souscrire cette coordination de l’opposition pour bâtir un vrai Etat de droit respectant scrupuleusement l’esprit des accords de Fomboni.

Suite à la disparation de notre coordinateur feu (Mohamed Djanfar) que Dieu l’accorde le paradis firdawsse, l’assemblée a dissout le bureau exécutif et a mis en place un directoire provisoire de trois membres chargés de gérer la situation du moment.

Tout acte juridique, politique et administratif pris après la disparition de notre leader jusqu’à cette date du 11 03 est nul et non avenu.

Les membres du directoire est composé comme suit :

– Mr Abdallah Ben Omar.

– Mme Zaitoune Mounir.

– Mr Abdel Kader Mohamed.

Pour l’Assemblée – Le Directoire du NEM.