Le NEM, un calendrier électoral pour la tournante 2021 à Anjouan

La fin du 2ème cycle de la Tournante à la Grande Comores touche à sa fin. Pour sauvegarder l’unité nationale et l’intégrité territoriale de notre pays, le mouvement Ndzuani En Marche (NEM) émet un calendrier pour les élections Présidentielles et Gubernatoriales de 2021 se référant des dernières élections présidentielles et des gouverneurs de 2016 :

– Du 7 au 21 décembre 2020 : dépôt des candidatures.

– Le 2 janvier2021 : liste définitive des candidats gouverneurs.

– Le 4 janvier 2021 : liste définitive des candidats présidentiels.

– Du 20 janvier au 19 février 2021 : campagne officielle.

– Dimanche 21 février 2021 : primaire à Anjouan et premier tour pour les gouverneurs.

– Du 13 mars au 9 avril 2021 : deuxième campagne des présidentielles et gouverneurs

– Dimanche 10 avril 2021 : Elections présidentielles et des gouverneurs.

Le mouvement Ndzuani En Marche (NEM) ne pouvant pas passer sous silence, souhaite un bon ramadan à nos compatriotes de l’intérieur comme de l’extérieur et plus généralement aux musulmans du monde. Que ce mois sacré de ramadan, Allah veille sur les victimes de Covid-19 par sa bénédiction en apportant paix à leurs âmes. Qu’Allah préserve notre pays, et éclaire les chercheurs pour trouver au plus vite une solution au Covid-19 pour mettre fin à ce calvaire atroce que subit le monde entier.

La coordination de NEM