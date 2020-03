Le nombre de cas du Coronavirus augmente à mayotte, le gouvernement ne fait rien pour empêcher la circulation des kwassa

La préfecture de Mayotte ( île comorienne occupée illégalement par la France) a confirmé 3 nouveaux cas de personnes contaminées par le Coronavirus ce matin. Désormais, le nombre passe à 9 cas. D’une journée à l’autre, on enregistre des nouveaux cas. Et le gouvernement comorien continue à pavaner partout et multiplie les ateliers insensés sans pour autant prendre des vraies mesures pouvant empêcher la circulation massive des kwassa-kwassas.

Nous venons d’apprendre que des kwassas arrivent quotidiennement dans des villages comme Sadapoini Mramani, Domoni,etc. Certains habitants de ces localités s’inquiètent de leur sort. Aucun policier n’est posté sur les cotes pour contrôler les vedettes venant de l’île sœur de Mayotte. Le gouvernement continue à minimiser cette menace mondiale.