Épidémie : Le nombre de décès est en augmentation, 4 décès en 24 heures

Témoignage : Je suis vraiment attristé par ce que j’observe. Les décès récurents ces derniers jours ne méritent-ils pas en toute urgence des éclaircissements de la part de nos autorités? Déjà en 24h seulement mes amis m’annoncent 4 décès dont deux jeunes. Qu’Allah leur couvre de sa miséricorde. 1 à Ivembeni, 2 à Moroni(Magoudjou, et Sans fils) et 1 à Mbeni. N’en parlons pas les nombreux décès avant les derniers 24h. Il paraît qu’à Nvouni on parle de 5 décès. Ce n’est pas une blague, au nom d’Allah. Pourquoi les autorités sanitaires ne nous disent rien? N’est ce pas le temps d’une vraie démarche scientifique loin de la politique? Je ne fais de politique. Je n’ai pas besoin de semer la panique. Je suis un citoyen inquiet. Nous avons droit de poser des questions. Pourquoi les médecins et le ministère sont indifférents officiellement de cette épidémie ?Est-ce qu’ils ont confirmé par le test de quoi il s’agit vraiment ? Car ceux qui ont attrapé les deux dengues annoncent des symptômes un peu différents. Y a-t-il un virus qui tue et qui doit faire l’objet de marginalisation parce qu’on dit que ce n’est pas le coronavirus? Partout dans le monde les autorités sanitaires prennent des dispositions et possèdent des statistiques sur n’importe quelle épidémie ou pandémie. Est-ce que les citoyens doivent rester mourir comme çà c’est normal sans la moindre communication qui engage l’Etat? Dieu témoigne que j’ai fais le peu que je peux 😭😭😭 اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح الجناتBilal Soidik