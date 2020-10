Le Testamentaire Voit Un Loup Dans la Bergerie Gouvernementale

« Le nouveau gouvernement Azali ou les prémisses d’une fin de cycle politique

Le nouveau gouvernement Azali, attendu depuis plus de 6 mois, par sa composition et son jeu d’équilibre apparent, porte en lui, les germes d’une fin de règne qui a perdu tout fil conducteur.

Honni par la très grande majorité de notre population, le pouvoir Azali, par sa suffisance démesurée, résultat de la cécité et de la surdité qui caractérise 5 ans de gouvernance, sans queue ni tête, vient d’atteindre sa ligne rouge.

La nomination de l’ancien Vice-président de l’Assemblée nationale, natif de l’île d’Anjouan, Dhoulkamal, tombeur de l’ancien Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, loin d’être fortuite, ressemble fort à une rétribution à la hauteur de la forfaiture qu’est le vrai-faux rapport de la citoyenneté économique, dont le principal acteur est le nouveau ministre des Affaires étrangères.

Cependant, ce que le président Azali n’a pas compris, c’est qu’il vient de faire rentrer le loup « Dhoul » dans la bergerie. Celui-ci renfermant les caractéristiques d’un homme de main qui agit sur commande et aux mieux offrants.

En pensant que le « Dhoul » va porter le coup de grâce à la revendication menée tambours battant, par les partisans de la tournante d’Anjouan en 2021, comme il a enterré vivant le président Sambi, par son fameux rapport, Azali vient par cette nomination, nouer autour de son pouvoir, la corde qui ressemble fort à la corde du pendu.

Certes, l’instrumentalisation de « Dhoul » par Azali pour emmurer le président Sambi, pourrait garantir sa servilité à l’égard du régime azaléen qui, visiblement, compte le placer sous tutelle de la famille régnante et héritière, mais le président Azali risque d’être surpris par l’opportunisme du « Dhoul » qui serait prêt à faire prévaloir ses propres intérêts en matière de politique extérieure.

La reconduction à 90% de la même équipe de bras cassés au gouvernement, sur laquelle viennent se greffer quelques personnes sans relief ni envergure, n’est pas de nature à protéger le roi qu’est Azali, qui confond l’Etat à sa propriété privée.

En effet, se trouvant sur une pente déclinante depuis plus d’un an, la sagesse aurait voulu qu’Azali tente un ultime tour de magicien pour espérer inverser sa côte d’impopularité, solidement installée, en s’ouvrant et en rajeunissant profondément son équipe avec comme curseur, son fils qui est, manifestement, l’un des hommes fort de son système.

Or, il n’en est rien. C’est toujours le même système de valets. Un système où la famille reste et détient la quadrature du pouvoir azaléen.

Le décor est désormais planté pour l’éjection de ce pouvoir rejeté par le peuple. C’est juste une question de temps…

Le Testamentaire du peuple comorien »

HaYba FM, la Radio Moronienne du Peuple Comorien