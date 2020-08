Le nouveau maire refuse de travailler dans les bureaux de la commune à Dzahani 2

Une nouvelle saga municipale

Le nouveau maire de cette commune refuse de travailler dans les bureaux du siège de la commune, à Dzahani 2. Son village natal Wella ya Itsandraa et le village de Samba Kuuni, ont financé la construction d’un bâtiment municipal à Wella.

Une passation technique entre le maire sortant et le maire élu, originaire de Bahani, a eu lieu non pas à l’hôtel de ville, mais au Ministère de la Justice là où travaille le nouveau maire comme directeur des affaires islamiques.

Des conciliabules, pourparlers, négociations etc… impliquant des notables, des cadres et des personnalités diverses ont eu lieu sans effet.

Dans l’anarchie administrative du pays, voici un nouveau front où les susceptibilités et divisions des partis et des personnalités de la mouvance présidentielle piétinent les lois et règles gouvernant l’état.

On notera que le nouveau maire est un haut cadre du ministère où se préparent les lois et un proche du ministre de la justice. Ce dernier imposera t-il à son ami et collaborateur le respect de l’organisation communale actuelle qu’aucun texte n’a changé ? Ou faut il comprendre que c’est un sombre combat d’influences politiques.

Au ministère de l’intérieur, nous n’avons pas pu trouver un interlocuteur qui accepte de répondre à nos questions. Les deux maires, le sortant et le nouveau gardent eux aussi le silence .

HaYba FM