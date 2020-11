Le parti CRC envisagerait une plainte contre Andjouza, journaliste de La Gazette des Comores

À cause de cet article (à retrouver en bas de ce texte), Andjouza Abouheir (Andjou Moina), journaliste de La Gazette des Comores risque une plainte du parti au pouvoir, la CRC. Certains caciques n’ont pas digéré que la journaliste ait osé glisser quelques commentaires dans l’article qu’elle a rédigé suite à leur conférence de presse condamnant les graffitis habillant les murs de certaines localités, notamment d’Ikoni, ville dont est originaire le principal conférencier. Pour ces tontons flingueurs, les commentaires s’apparentent à un crime de lèse-majesté et la journaliste doit payer pour son outrecuidance.

Et de fait, en lisant un droit de réponse pour le moins méprisant à l’endroit de notre journaliste, signé par Ali Karani, tout puissant directeur général de la société d’Etat Comores Câbles, et paru dans La Gazette de ce vendredi, l’on comprend parfaitement que les références et rappels versés par la journaliste pour permettre au lecteur de se retrouver, horripilent les concernés. Ce n’est pas à un parti de la trempe de la CRC que je vais apprendre que quand on veut faire passer un message dans un média, sans contradicteur ou commentaire, on met la main à la poche pour faire publier un communiqué. Pour votre gouverne, Andjouza est nominée cette année parmi les « 30 héros de l’information » au niveau mondial par la très prestigieuse organisation internationale RSF. Et elle continuera à grandir, n’en déplaise à ces cadres d’un autre âge. (Lien de l’article 👉http://lagazettedescomores.com/politique/le-député-de-bambao-condamne-les-«-actes-de-délinquance-»-faits-à-iconi-.html)

Par Toufé Maecha (titre: Comores Infos)