Battu dans la région Itsandra Sud, le parti politique du ministre de l’intérieur Mohamed Daoud crie et parle d’un hold up électoral. C’est dans une conférence de presse qu’ils ont dénoncé des irrégularités déroulées au 3ème tour des législatives partiales : » le parti Orange ne reconnaît pas ces résultats publiés par la CENI. Il va recourir aux vois légales pour contestées ces résultats encore provisoires. Les procédures n’ont pas été généralement respectées et que des graves irrégularités ont été constatées. Un acharnement en l’encontre du parti Orange.

La présidente de la CECI a volontairement confisqué les accréditations de nos assesseurs et les agents de la CENI sont restés indifférents « , ont t ils expliqué de long en large. Aujourd’hui kiki subit ce qu’il a fait subir toute la nation.