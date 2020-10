Tribune: Il est le principal coupable de l’état du pays mais nous sommes tous collectivement responsable.

Le pays va mal. Ce n’est pas nouveau, cela fera bientôt 50 ans que la corruption est le sport national, que l’éducation est en déconfiture, que la justice est à deux vitesse, que la gabegie financière est la règle dans nos institutions. Oui, mais voilà bientôt 5 ans que nous passons à un autre niveau dans le mépris des droits, dans les emprisonnements arbitraires et dans l’appropriation de biens publiques.

La dictature on appelait ça autrefois !!! Oui autrefois car les méthodes d’intimidations et de répressions utilisés par le régime actuel sont hors du temps même pour une dictature. On s’étonne presque de voir la communauté internationale se taire et être possiblement complice . Pendant ce temps nous sommes spectateurs passifs des événements, nous avons tous dans une moindre mesure participé dans la dégringolade de notre droit d’exercer nos droits. Nous avons tous par peur, négligence ou sympathie laissé faire. Notre pays s’enfonce et nous continuons tranquillement à nous préoccuper de nos tâches quotidiennes espérant que les autres ferront le nécessaire. Nous continuons à regarder ailleurs espérant que les autres feront le nécessaire. Nous continuons à sombrer en espérant que les autres ammènent la lumière.

Lui compte sur notre manque de courage et notre inconscience pour continuer à nous soumettre. Nous sommes en quelques sorte complice de notre propre meurtre .

Nous ne sommes pas complètement coupable de ses crimes mais certainement responsable .

Nassurdine Omar Hamadi