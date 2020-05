«Le pèlerinage de cette année sera compliqué à cause du covid-19»

Dans un entretien accordé, hier mardi 20 mai, Abdoulfatah Saïd Mohemaed, président de la commission nationale du Hedj reste convaincu que cette année, les conditions pour les pèlerins seront un peu compliquées vue la pandémie covid-19. Toutefois, il se dit confiant aux dispositions prises par le royaume Saoudien pour mieux rassurer les pèlerins. Il appelle tous les comoriens à faire preuve de vigilance et à comprendre l’ampleur de cette menace sanitaire.

Les dispositions de cette année ne seront plus pareilles, quelle politique envisagez-vous pour assurer les pèlerins depuis l’Union des Comores vers les terres saintes ?

Je tiens à rassurer, en préambule, aux comoriens que le Hedj est maintenu pour cette année 2020. Le Hedj est un des piliers de la religion musulmane. Il sera donc maintenu. Je tiens à rappeler, en tant que président de la commission de Hedj aux Comores, que la commission internationale en charge pour le hadj s’est réunie en Angleterre à Londres dans le but de mieux connaitre toutes les dispositions nécessaires prises par toutes les nations afin de protéger leurs pèlerins contre la propagation du coronavirus. Cette commission a exigé que tous les pays doivent procéder en évidence une quarantaine avant de quitter leur sol. Et comme il est de coutume d’en avoir 850 pèlerins chaque année, c’est une situation très critique pour notre pays puisqu’on n’est pas en mesure de prendre en charge cette effective. Ça pourrait nous pousser dans une situation financière incertaine. Mais la faisabilité est là dans la mesure où nous aurons deux mois pour l’engagement des hôtels. Et avec cette opportunité, nous allons plaider auprès du royaume saoudien pour que nous procédions la mise en quarantaine dans les terres saintes à condition que nous y ayons 15 jours avant le commencement du pèlerinage.

Comment comptez-vous aménager les pèlerins dans les hôtels alors que la distanciation sociale fait partie des mesures barrières déjà mise en vigueur en Arabie Saoudite ? Et quel risque craignez-vous ?

C’est tout à fait très diffèrent et critique pour cette année. Bien avant, on peut toujours compter plus de 5 personnes dans une chambre, mais la pandémie de coronavirus nous oblige à appliquer des mesures de restrictions pour que deux personnes puissent partager la même pièce. Cela exige que les responsabilités et les engagements de 5 personnes doivent être assumés par deux personnes. Certainement, ça va être très difficile à s’adapter sur le plan financier. Mais, les circonstances ne nous laissent malheureusement aucun choix et nous devons assumer

Encore une fois tout le monde est conscient pour la hausse des billets d’avions, les compagnies aériennes en vue de relancer l’économie face aux trois mois de fermeture des frontières aériennes Certaines compagnies vont certainement en profiter de faire grimper les prix des billets. Ça va être encore une fois une double crise économique lesquelles les pèlerins doivent faire face. Faut-il annuler le Hedj cette année ? Non. L’année dernier le package était fixé à 2,45000fc. Mais le gouvernement, dans le souci d’accompagner ses pèlerins, avait subventionné 300,000fc. Tout le monde sait que dans les deux places Mina et Arafat l’environnement n’a jamais été un cadeau pour les pèlerins. C’est là que toute personne n’aura besoin d’un soutien. Et nous envisageons ensemble avec les agences de voyages de renforcer les mesures sanitaires à tous les comoriens.

Vous vous êtes mis d’accord avec les responsables des agences de voyages pour soutenir les pèlerins dans des conditions assez compliquées et des mesures mises en vigueures ?

Effectivement, nous nous sommes mis d’accord avec les agences de voyages dans une politique commune devant faciliter et accompagner les pèlerins dans les terres saintes. Nous allons coordonner pour mieux veiller à tout moment nos pèlerins sur place, car la santé est une priorité pour tous les hommes

Quel message adressez-vous aux comoriens en cette période de crise sanitaire ?

J’appelle donc à tous les comoriens à comprendre le réel danger qui pèse dans le monde face au coronavirus. Il est important que chacun prenne au sérieux les mesures de protections pour se protéger et protéger la santé de tous. J’en profite cette occasion pour souhaiter aux comoriens de passer un bon Ide El-fitre, dans la cohésion sociale, d’une paix concordante et pérenne.

Propos recueillis par Nassuf. M. Abdou / Al fajr