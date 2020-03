Les mesures prises par le chef de l’État pour la prévention contre le Coronavirus ne sont pas à la hauteur des attentes des comoriens. Jusqu’aujourd’hui, les comoriens ne sont pas capable de faire des analyses pour détecter si une personne porte ou ne porte pas le Coronavirus.

Et aucun test rapide n’a été commandé par les autorités. Il faudra toujours envoyer les prélèvements à Kenya. Moustoifa Said Cheik pense que les va-et-vient entre les îles sont inutiles : » d’abord je voudrai souligner que nombreux des médecins m’ont signalé qu’ils n’ont pas été impliqué parcequ’Azali croit qu’ils ne soutiennent pas sa politique. Je voudrai lui dire que c’est une erreur, c’est un crime. Ensuite, ces mesures ne sont pas à la hauteur des attentes. Comment il peut autoriser les transports communs ? Il ne fait que des va-et-vient. J’attendais qu’il donne une partie de son salaire et ceux de ses ministres pour la lutte contre ce virus. Jusqu’aujourd’hui, nous ne sommes pas capables de détecter si une personne porte ou pas le virus. C’est regrettable «